貸款被騙 房遭法拍 詐團吸血1.4億

2019-08-23

〔記者黃建華／高雄報導〕南投有民眾收到名為「玉山國際」的協辦貸款簡訊廣告，以為對方是銀行關係企業，洽詢貸款卻落入陷阱，貸款不成，還背一身債，不動產慘遭法拍。被害人原打算讓病母安享晚年，未料遇上假冒銀行的詐欺集團，悲憤寫信檢舉，檢憲警調展開偵辦，逮捕鄭姓等16名涉案男女，其中6嫌遭收押。

6嫌收押 查扣5名車

辦案人員並查扣現金630餘萬元、3部BMW、2部BENZ轎跑車，以及受害民眾申貸文件等贓證物，粗估該集團不法獲利超過1億4千萬元，全案依加重詐欺等罪嫌擴大偵辦中。

檢警專案小組調查，以鄭男為首的詐欺集團，假冒銀行相關企業，瞄準信用條件不佳、急需用錢或不諳房貸申辦規定卻想要申辦房屋增貸、二胎貸款的民眾，利用簡訊、FB、傳單廣告吸引上門，以「保證申辦、超低利率」等話術吸引被害人誤信有特殊管道可協助貸款，誘騙將房地產抵押借取民間高利貸，等被害人無力繳納年息高達30%利息，即向民事法庭聲請強制拍賣房地產，造成不少人流離失所，欲哭無淚。

專案小組蒐證後，日前赴高雄、台中、台北等地搜索詐欺集團多個據點與嫌犯住處，查扣贓款與大批贓證物。幹員根據查扣到的佣金表估算，詐欺集團僅僅1個年度不法獲利就逾1億4千萬元，鄭姓主嫌每月更抽取高達100萬元以上佣金，集團幹部成員出入均以名車代步。檢方認定鄭姓負責人與方姓幹部等6人涉犯刑法加重詐欺等罪，有滅證、串供之虞，聲請羈押禁見獲准。

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