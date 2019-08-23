在家族LINE群組控夫搞4P 妻被休

2019-08-23

還控被老公強暴懷孕

〔記者王俊忠／台南報導〕高姓男子控訴，妻子阿惠（化名）竟在家族LINE群組指「被老公強暴懷孕、老公跟3個老女人玩4P」害家族成員全部退出群組，並控妻子毆打女兒、虐待公公，依此訴請離婚；阿惠稱是女兒偽造群組對話，但台南高分院認定她提不出證據，且家暴部分確有其事，判准離婚。

妻︰LINE內容是女兒偽造

高男主張，他與阿惠1992年奉父母之命、媒妁之言結婚，育有3名子女，婚後妻子有嚴重精神疾病，持續脫序辱罵他，為顧及家庭和諧，他一直隱忍讓步。

高男嘆稱妻子變本加厲，2017年起陸續在家族LINE聯絡群組，指他強暴妻子懷孕，還跟老女人4P等，使家族成員對他投以異樣眼光，害他要不斷解釋，最後成員仍全部退出群組。此外，妻子還毆打女兒及虐待公公。

家暴子女虐待公公

高男說，其父中風後有請移工協助照料，妻子常趁移工不注意時打父親，父親的飯菜掉落也不處理，任其挨餓，他實在忍受不了妻子這些虐待行徑，訴請離婚。

阿惠辯稱在家族LINE群組所說內容，是女兒不滿她不同意買車情況下所偽造，非她所為；對女兒家暴則是偶發事件，也未對公公暴力相向，希望夫妻重修舊好。

台南高分院合議庭調出阿惠對女兒與公公的家暴案，都有核發保護令與宣判刑度或緩起訴；阿惠稱女兒偽造群組對話，也未提出證據，綜合情狀認定婚姻主要過失責任在阿惠，判准離婚，可上訴。

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妻控夫搞4P示意圖

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