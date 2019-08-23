檢揪關鍵機票 地下匯兌夫妻被押

2019-08-23

〔記者丁偉杰、王善嬿、吳政峰／綜合報導〕吳姓台商與妻子陳女涉嫌兩岸地下匯兌案，嘉義檢方查扣2.4億餘元現鈔，以準現行犯逮捕、聲押2人，前天被嘉義地院以逮捕程序不合法駁回，2被告獲釋。但檢方旋即掌握吳男購妥機票，恐伺機出境，昨以涉及重罪，有逃亡、串證等由再度拘提聲押吳男夫婦，法官審理後裁准羈押禁見2人。

前天獲釋即行蹤不明

嘉義地院法官兼發言人洪裕翔說，合議庭認為檢方拘提、逮捕程序合法，吳姓夫妻非銀行業者，坦承辦理國內外匯兌業務，金額高達數十億元，且在中國經商，財力雄厚，曾考慮移民，認為有逃亡之虞，加上2人供述有出入，尚有共犯未到案，恐有勾串共犯或證人之虞。

前天凌晨吳男夫婦獲釋後，檢調專案小組隨即發覺吳男的手機關機、行蹤不明，立刻啟動防逃機制。檢方發出拘票由台南市調查處幹員到吳男嘉市住處逮人，吳妻在家，專案小組從扣押資料發現，吳男一家人已申請移民，經策動吳妻聯絡勸說，吳男前晚返回嘉市，檢方進一步發現吳已購妥機票。

專案小組指出，本案因有大量俗稱「U盾」的隨身碟被寄發來台，裡面有中國網路銀行憑證可供轉帳，經1年來追查，發現是地下匯兌，進一步查出吳男夫婦經營地下匯兌業務，並收取手續費。

律師：月初安排旅行 已取消

吳男夫妻的委任律師表示，吳家8月初即安排家庭旅遊，前天獲釋後，發訊息給旅行社表示要取消行程；檢方以2014年他人申請移民的資料，指稱吳家有移民打算，是張冠李戴。

曾任檢察官的律師翁偉倫說，本案檢方已表示要抗告，另又再度拘提聲押被告，偵辦檢方抗告及聲押併行的動作，可說是開啟雙重保險。而本次檢方改以有逃亡之虞聲押，符合正當法律程序，因而順利進入實際審查，並獲法官裁定收押被告。

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