抓猴 動私刑....董娘閨密變小三 率兒女毒打 全家起訴

2019-08-22

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹某實業公司張姓董事長，與妻子的閨密陳女多次床戰摩鐵，董娘張妻不甘遭枕邊人與好友聯手背叛，憤而帶著兒女捉姦，當街將陳女強行拖出車外動私刑，結果一家4口全遭起訴！

檢警調查，55歲陳女原與同為60多歲的張姓夫妻是朋友關係，陳女及張妻還是多年閨密，卻與張男過從甚密，去年10月起多次由張男開車載往新竹市明湖路「湖山風景旅館」床戰。

董娘張妻與兒女察覺陳女和張男有不正常交往關係，去年12月20日尾隨張男前往新竹市明湖路某停車場，發現兩人在車內狀似親暱，準備到旅館開房。

開房前小三遭拖下車

3人怒火中燒，衝上前將陳女強行拖出車外，對陳女拳打腳踢，張男女兒並在扭打中搶走陳女車鑰匙，不讓她逃走。

陳女當場被打成豬頭，頭部外傷併頭皮血腫，雙手手腕、左膝和左踝多處擦挫傷；陳女反擊，拉扯張妻，致張妻臉部及肢體多處擦挫傷。

民眾目擊這群人光天化日之下動私刑而報警，陳女與張妻都向警方提告。

陳女坦承與張妻衝突並互相拉扯，但辯稱沒有跟張男發生性關係，也沒有毆打張妻。

張男在妻兒大動作捉姦的壓力下，坦承與陳女通姦，並指出陳女腹部有妊娠紋等身體特徵。

張男女兒坦承拉扯陳女並取走陳女車鑰匙，但辯稱是看到車鑰匙掉在地上，就撿起來放在口袋，警察到場後，她發現是陳女的車鑰匙，就還給陳女了。

檢方最後依通姦罪嫌起訴張男、依相姦與傷害罪嫌起訴小三陳女；董娘張妻與兒子、女兒因共同涉犯傷害及強制罪嫌，也都被起訴。

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