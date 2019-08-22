柔道世家「連巡官」 世界警消運動會奪3金

2019-08-22

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢警分局二十五歲巡官連英傑，今年首度參加世界警消運動會，以初生之犢不畏虎精神，勇奪三金、一銅，期間二度擊敗蒙古勇士，是台灣警消代表隊表現最亮眼的選手之一，出身柔道世家的他，果然不負眾望。

大姊國手、二姊教練 家學淵源

連英傑的父親連金河現任新北市警察局訓練科科長，連家四姊弟中，大姊連珍羚小學三年級開始練柔道、現為奧運國手，後來弟妹也開始跟著學，二姊連珮如是柔道教練，連英傑靠柔道保送上警大，弟弟連峻德現為文化大學運動教練研究所研究生，一家四姊弟都是柔道國手，屢屢在大專盃、全運會奪牌。

持續苦練柔道 從警當人民保母

連英傑說，他受父親連金河及奧運國手大姊連珍羚薰陶，從小就練柔道，但他也曾因為不停被比較及屢次在賽場上受挫，差點失去信心，但不服輸的性格，加上轉念柔道可當成興趣，終能持續苦練；升大學時，也曾在就讀警大或體大間掙扎過，因小時候自家附近有許多行為偏差學生，總是看到他們欺善怕惡而生氣，因此選擇與父親走一樣的路，希望做個稱職的人民保母。

連英傑去年十月分發到中壢警分局，儘管勤務繁忙，一有閒暇仍會到分局樓上的跑步機跑步或進行重訓，也會到轄區元智大學、南亞技術學院的柔道社與社員或龜山區的壽山高中與學生們對打，增進彼此的柔道技術。

10天賽程考驗體力 還拿摔跤銅牌

談起初次參加世界警消運動會，連英傑說，各國好手雲集，他只能全力以赴，十天的賽程參加四項比賽，每天都緊湊地熱身備戰，堪稱體力極限的考驗，根本無暇想到奪牌，沒想到一路過關斬將，分別在柔道、巴西柔術有道服及無道服三項均獲得金牌，摔跤也獲銅牌，為台灣代表隊、桃警團隊增添亮眼紀錄。

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