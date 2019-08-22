阿伯倒地命危 軍警消聯手搶救

2019-08-22

〔記者吳俊鋒／永康報導〕年近七旬的陳姓男子在永康區牽腳踏車行進時，突然不支倒地，甚至失去生命徵象，由於就在復興消防分隊前，連同休假中的打火弟兄共九人、加上兩位協勤的大橋救護義消等聯手搶救，緊急送醫，歷時十五分鐘的奮戰，男子到院後順利恢復心肺功能；賣力搶救的畫面，讓目睹的民眾相當感動，稱讚是史上最強救護力。

警消、義消、軍人協助 民眾感動

六十九歲的陳姓阿伯前天上午行經復興消防分隊前突然倒地，值班人員先從監視器畫面看到，準備請同仁去瞭解狀況，隨即又有路過民眾報案，打火弟兄們立刻衝出去，發現阿伯已無呼吸、脈搏，呈現OHCA，展開搶救大作戰。

消防人員有的實施心肺復甦術（CPR）、有的建立呼吸道、有的進行電擊、有的打點滴、抽藥，奮力搶救。

陸軍三九化兵群也派員協助交管，讓消防隊可以專注於搶救工作，實施兩次電擊後，將陳男載送至成大醫學中心，途中大橋救護義消仍持續施以急救，直到院方醫護人員接手。

後來陳男終於恢復心肺功能，消防隊員前端急救相當關鍵，展現的緊急救護力讓民眾讚許不已。

此外，昨天歸仁區六十六歲林姓婦人突然頭暈，且全身癱軟，因病況不明，親友擔心，就近被載至保西消防分隊求助，生命徵象評估後，由隊員吳國禎與李修任出勤，緊急送往成大醫院；路程約廿公里，但僅十分鐘就迅速趕到，而一般民眾開車則需耗上半個小時。打火弟兄的即刻救援，讓家屬感激。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法