疑救愛犬 上校科長喪生火窟

2019-08-21

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三芝區一處4層樓透天厝民宅昨晨起火，屋主的大兒子羅昆信與其愛犬倒臥3樓浴室內，送醫不治。警方調查，單身的羅男在國防部後備指揮部擔任上校科長，懷疑他為了回房救愛犬，錯失逃生時機。

從軍24年的49歲羅男，去年從宜蘭後備指揮部副旅長調回國防部，擔任後備指揮部上校科長，與父母、弟妹住在芝麻五街某社區4層樓透天厝。他因公務忙碌未結婚，平時養狗作伴，父母和妹妹昨凌晨即出門擺攤賣水果，火災發生時，家中剩羅男與胞弟在熟睡。

清晨4點42分，睡在一樓客廳的羅男胞弟聽到爆炸聲和狗叫聲驚醒，察覺屋內起火，叫醒羅男後趕緊逃出住處，但羅男始終未逃出火場，羅弟焦急地打電話。警、消獲報趕來，約40分鐘撲滅火勢。

被困自家3樓 與愛犬喪命

消防人員進入火場，在3樓發現倒臥浴室的羅男與其愛犬，羅身上無外傷，應是被濃煙嗆暈，送醫不治。消防人員初判，可能是蚊香燒到玄關處的水果紙箱引發火警，確實原因待釐清。

家屬聞訊趕回，十分悲痛，表示羅男原預計清晨5點也要來市場幫忙家人做生意，沒想到葬身火窟；擔任計程車司機的羅弟因前晚下班晚，直接在客廳休息，得以及時逃出。

警、消初判，羅被火煙困在3樓，躲進有對外窗的浴室，但疑因緊張未將房門關閉，被嗆暈吸入過多濃煙身亡。

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