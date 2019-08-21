詐騙集團想發財 養小鬼拜「古曼童」

2019-08-21

〔記者黃良傑／高雄報導〕登報求職打出35K月薪，竟然是到詐騙機房行騙，高市鹽埕警分局會同南投埔里分局，破獲詐騙集團隱身不起眼的鐵皮工寮，查獲首腦劉姓男子和帳房粘姓男子，警方攻堅一舉逮捕19男、2女共21人，查扣25支手機、7組網路分享器等作案工具，警方進入時嫌犯企圖還原手機滅證，屋內還擺放泰國小鬼「古曼童」，疑似請小鬼助發大財，結果一網成擒。

據了解，警方7月接獲線報，詐騙集團首腦劉男（23歲）先在彰化租豪華透天厝設詐騙機房，8月又遷移到南投埔里地區的鐵皮工寮，利用手機撥打網路電話專門詐騙中國民眾，他們負責一、二線，假冒「中國大陸通信管理局行政科」人員，謊稱被害人的個資已遭盜用，等上鉤再轉給另批假冒公安人員，電話行詐。

劉男招募詐騙集團成員多透過登報求職吸收，並開出月薪35K，徵才廣告主打「薪水高、工作輕鬆」，吸引工作經驗不多的年輕人加入，並採取集中營管理方式，不准攜帶手機、外出覓食，約1、2個月後才「統一」放假，機房內囤積大量瓶裝水、飲料及蔬菜等食物，還有兩個電鍋，每餐開火烹煮，也禁止跟親友連繫，相當謹慎。

警方於前晚攻堅進入，發現因房間空間小，只有約4、5個房間，集團成員男女一起睡通鋪，並查獲李姓、廖姓2名通緝犯，警方發現屋內還疑似膜拜泰國小鬼「古曼童」，因適逢農曆7月「鬼月」，不禁令警方感覺有些毛毛的，檢警訊後依詐欺罪嫌送辦，劉男及帳房粘男（24歲）聲押獲准。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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