內政部研修辦法／警冒險傷殘 最高可領700萬慰問金

2019-08-21

〔記者黃欣柏／台北報導〕警察做為人民保母，經常得面臨人身威脅，為進一步保障警察權益，內政部近日研議修正「警察人員因公傷殘死亡殉職慰問金發給辦法」，除了明定3種應發給最高慰問金700萬元的要件，也讓甫錄取、尚在訓練中的人員準用慰問金制度；此草案可望在完成兩個月預告期後依法制程序公告實施。

草案可望兩個月後實施

據了解，目前對於警察人員各種受傷、失能情形，政府是依嚴重程度訂定不同級距，依級距發給「固定金額」慰問金。例如，連續住院30日以上者發給8萬元、受傷住院且有生命危險者發給20萬元、執勤導致全失能者發給345萬元、執勤導致半失能者發給180萬元等，唯獨執勤意外死亡或殉職者的慰問金，是在600萬元至700萬元之間浮動發給。

考量現行規定不夠明確，內政部近日擬定「警察人員因公傷殘死亡殉職慰問金發給辦法修正草案」，直接明定「維護元首安全或執行特種勤務冒生命危險」、「主動破獲內亂外患組織並捕獲要犯」及「冒生命危險捕獲重要案犯消弭禍患致全失能」3種情形，將發給本人700萬元慰問金，因而致死者也會發給遺眷相同金額。

除了以上3種情形，其餘因執勤遭受暴力，或因冒險執行勤務而發生意外危害，致死亡或殉職者，則統一發給遺眷600萬元慰問金。

另外，此慰問金制度原本僅準用於學校、海巡及消防機關暫支領警佐待遇人員、實習中的警察大學及警察專科學校學生，本次草案也特別將「應公務人員考試錄取，參加警察、海巡、水上及消防類科訓練之人員」列入準用範圍，同時配合「公務人員保障法」修正，明定慰問金的請求權時效為10年。

考量到警察的工作風險遠高於一般公務員，草案中也明定，參加主管機關統籌辦理的自費團體保險，並由服務機關補助部分保險費者，其保險給付與慰問金將可不必抵充。

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