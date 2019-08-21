防中資亂大選 地下匯兌抄出2.4億

2019-08-21

〔記者王善嬿、王俊忠、黃捷／綜合報導〕為防中資等境外資金介入台灣總統大選，檢警調展開一波波地下匯兌查緝行動，最近赫然查獲四十五歲台商吳男與陳姓妻子，一年多來經手匯兌金額逾八十億元，陳女甚至把娘家當成藏錢小金庫，檢調一舉從其嘉義縣大埔鄉娘家查扣現金二億四千萬元，這是歷來查緝地下匯兌起獲贓款金額最高的一筆。

夫妻檔 兩岸匯兌逾80億

檢方複訊後認為吳男夫妻犯行重大，有串證之虞，昨向嘉義地院聲請羈押禁見二人。

檢調追查，吳男夫妻從前年十二月起從事地下匯兌，因兌換手續費低於一般金融行庫，生意火紅，每筆收案金額幾乎都逾千萬元；二人供稱，每匯兌一百萬元人民幣抽取台幣二千元為手續費。

檢調前天到吳、陳的台北辦公處、嘉義住處等據點搜索，其中在陳女娘家查扣十六個手提袋，每袋裝滿一綑綑的千元現鈔，清點高達二億四千萬元。

檢調追查，吳男與妻子各自經營貿易公司、互有往來，吳男是台商，夫妻因此做起兩岸地下匯兌違法生意。因二人公司營利與個人獲利均佳，有大量資金從事地下匯兌；吳男在嘉義熱衷地方文教事務，與妻子擁有賓士等多輛名車。

嘉義檢方表示，明年將舉行總統副總統與立法委員二合一選舉，為杜絕境外勢力、資金介入影響選舉，故嚴查境外資金，全案將持續追查地下匯兌來源與資金去向。

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