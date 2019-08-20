廠房屢遭檢舉違建 撂友槍殺檢舉人

2019-08-20

開車求援 路人不敢停車

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市霧峰區某鋼架公司林姓負責人，不滿賴男多次檢舉他的廠房違建，先以12萬買入一把義大利制式貝瑞塔手槍，林男開車途中，發現賴男剛好開車行經，刻意與賴男座車並行，由副駕駛座的湯男開槍射擊賴男，子彈打進賴男左鎖骨旁，再貫穿右上臂，所幸沒打中要害，賴男逃過死劫，台中地檢署將兩人依殺人未遂及違反槍砲條例等罪嫌起訴。

50歲林男（羈押中）在中市霧峰區經營鋼架公司，從事五金、建材批發，但廠房卻多次遭賴男檢舉違建，因此心生不滿，多次派人跟蹤賴，發現他經常到東勢區賭博。

今年4月6日林男攜帶貝瑞塔手槍，開車搭載友人湯男（羈押中），當晚近10時在新社區中和街發現賴男駕車，林男立即開車跟上，並刻意與其並行，坐在副駕駛座的湯男刻意喊叫賴男，賴男開車窗，湯男立即對他射擊。

自左鎖骨射穿右臂 保住命

子彈打入賴男的左鎖骨旁，又射穿右上臂，最後射進右側車門內，所幸沒有打中要害，林男與湯男迅速逃離，賴男一度停車向路人求援，路人擔心受波及，不敢停車，賴男忍痛開車到醫院，表明受到槍傷，院方報警，警方逮捕林男並查獲槍械，並在桃園機場逮捕湯男。

鋼架公司負責人 被起訴

林男辯稱，他只叫湯男對空鳴槍，想嚇嚇賴男，沒要朝賴男射擊，檢方認為兩人是殺人未遂罪的共犯，兩人也違反槍砲彈藥刀械管制條例，將兩人一併起訴。

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