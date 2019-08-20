馬英九盛讚的「英勇女鄉長」 A風災財要關8年半

2019-08-20

〔記者張文川、王錦義／綜合報導〕曾獲馬英九總統當面讚揚為「英勇女鄉長」的前國民黨籍花蓮縣秀林鄉長、現任縣議員許淑銀，被控在蘇拉風災搶修工程中，利用發包災後重建機會，收受包商賄賂、回扣215萬元，一審判刑9年，二審改判8年半、褫奪公權5年；最高法院日前駁回上訴，全案定讞須入獄。

2012年8月，蘇拉颱風重創花蓮秀林鄉和平村，其中3個村落遭土石流壓毀，當時的秀林鄉長許淑銀前進災區，即時決定強制撤村，還因忙於救災，累到吊點滴；她第一時間挺進重災區，獲時任總統馬英九盛讚封為「英勇女鄉長」，中央兩階段撥款共1千多萬元協助救災。

判決指出，許淑銀明知鄉民代表王金福並非合格的營建廠商，竟內定由王借牌承包共1500餘萬元的搶修工程，向王收受約一成賄款共155萬元。

許淑銀並指示建設課代理課長吳俊宏，採限制性招標，讓王金福順利得標，吳俊宏也從中收受賄款30萬元；同年9月，另名包商得標兩件共630萬元的搶修工程，許淑銀同樣要求1成回扣，包商先拿30萬元到鄉長室交給許淑銀，但許淑銀嫌少，包商又補上30萬元。

調查局東機站隔年1月接獲檢舉，搜索前夕，許淑銀、吳俊宏主動向檢方自首，許繳回賄款245萬元，比收受的錢溢繳30萬元。

花蓮地院依收受賄賂、收取回扣兩罪，將許淑銀判應執行9年徒刑，沒收賄款、回扣215萬元；花蓮高分院去年3月考量許未婚、現為縣議員、經濟小康，犯後曾試圖串供隱瞞，至偵查中期才坦承犯行並繳回賄款，罪名不變，酌減半年刑期，改判8年半，吳俊宏判刑5年、褫奪公權3年。最高法院駁回上訴確定。

3個月內補選議員

原本是國民黨籍的許淑銀，去年以無黨籍身分參選，獲得5985票當選第8選區縣議員，該區有3人參選，落選頭林素美獲2736票，因票數不及當選人的二分之一，因此無法適用落選頭遞補方式；花蓮縣選委會指出，將待中央選委會辦理補選公告後，3個月內辦理補選。

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