醫師看法／少女放棄求援是「學得的無助」

2019-08-20

可能試過求救也無效

〔記者陳鳳麗／南投報導〕桃園少女被生母和繼父囚禁3年而不求助，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男認為， 少女一開始未求救，可能是認為求救也沒有用，或者曾經試過也無效，這是一種「學得的無助」，於是放棄求援。另也有可能是她逐漸認同囚禁她的人，認為此舉確實可讓她不會有不良行為。

沈政男指出，本案少女可能是出現心理學上所稱「學得的無助」，即「經過某事後學習得來的」無助感，也許她一開始有求救過但無效，或是認為求救也沒有用，因而放棄求救管道。

孩子叛逆是尋找人生方向

另外還有一種可能，就是她經過長時間被囚禁，漸漸認同繼父和生母囚禁她是為她好，只有把她關起來，才能讓她不會再有不良行為。

沈政男也說，這名少女隨著年紀漸長，她的生命力還是展現出來，她把繼父送的零食、微波食品垂吊下去販賣，再把賣得的錢存下來買二手手機，以鄰居Wi-Fi密碼上網，找到了充滿創意的逃脫方式。當初少女的母親和繼父，若能把少女的叛逆行為導向正途，讓她發揮創意與生命力，根本不必出此下策。

沈政男也強調，青少年期是追求認同的時期，各式各樣衝撞與違逆規範的行為，其實都是在尋找人生方向，而探求叛逆行為背後的心理意涵，可嘗試了解青少年有哪些成長需求沒被滿足，而以不適當的方式來表達。如頂嘴與唱反調，是想要表達自主性，這時父母應該多與討論溝通，給予適當導正，而非只是壓制。

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