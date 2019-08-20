「鄰居都知她被關沒人理」美少女遭囚不敢求救

2019-08-20

〔記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕桃園市少女被生母余婦與張姓繼父囚禁長達3年，少女樣貌甜美、清秀，她雖可透過鐵窗縫隙，用塑膠繩綁提袋收受鄰居小孩的物品，卻不敢對外求援。

透過鐵窗與鄰居小孩互動

少女獲救時透露，鄰居都知道她被關，但似乎沒人覺得不妥或奇怪，她也覺得主動求援、說太多會遭媽媽罵，並認為媽媽是為她好，就這樣一天過一天，後來越來越覺得不對，「別人都可以自由在外，為何只有她是籠中鳥」，只盼望成年那一天快點到來。

鄰居指出，囚禁少女的這棟透天厝屋齡約20年，為張男所有，余婦和張男結婚後，可能因管教問題，才把女兒單獨關在透天厝，張男會定期送來食物給繼女吃。

繼父定期送食物給她

少女被關在2樓，生活大小事都在此解決，屋內有電視，也有廚房、冰箱等設備，少女餓了可烹煮繼父提供的食物，但食物似乎沒顧及營養，多是零食、泡麵、微波食品等。

余婦認為如此管教「理所當然」，她擔心女兒交友受騙、未婚懷孕，將女兒限制在家是出於好意。

少女曾透露，起初她覺得媽媽是為她好，不覺得遭囚禁，慢慢到後來才覺得自己無異是「籠中鳥」。

鄰居年節會送食物加菜

據警方訪查，附近鄰居都知道有個小妹妹被關在裡面，可能覺得是別人家務事，且並無虐待情事，大多選擇不插手，但仍會關心少女生活，逢年過節會送食物給她加菜。

鄰居小朋友昨受訪表示，2樓的姊姊曾說想出來、不要被關，卻又會告訴自己要忍耐。知道她不能出來，三不五時會拿她喜歡吃的東西給她，包括月餅、汽水、零食等，也熱心幫她接下從鐵窗垂吊下來的飯菜（廚餘），再拿至一旁空地的廚餘桶，姊姊有時也會傳紙條給他們。

鄰居孩童︰曾聽姊姊大哭

小朋友還說，姊姊很厲害，會自己剪頭髮，且為維持瘦瘦的身材，會在房間搖呼拉圈、跳繩做運動，但偶爾會聽到姊姊哭得很大聲，也曾聽到姊姊大叫，問她什麼事卻說「沒事」；由於姊姊一直說再過幾個月，等她18歲就可以出去、打工，大家也就不以為意，直到有一天放學回家，才得知姊姊被警察帶走。

少女現已19歲、有自信心不足問題，目前仍待在庇護系統，由社福單位進行自信心重建及職業探索、訓練。

少女獲救 常常仰望天空

少女的友人轉述，少女過去在學校功課不錯，因交友問題、叛逆期遭囚禁，國中畢業後就沒升學，重獲自由後，雖然對談沒什麼異狀，卻常常在說話後，不自覺地抬頭仰望天空。

子女遭長期拘禁案例

鄰居小朋友常幫忙把從窗口垂吊下來的廚餘，放在一旁空地的廚餘桶。（記者李容萍攝）

少女長期被囚禁，透過鐵窗縫隙，用塑膠繩綁提袋收受鄰居小孩的物品。圖中人物與新聞事件無關，圖經特殊處理。（記者李容萍攝）

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