東市死亡車禍長者近7成 警執法護老

2019-08-20

〔記者陳賢義／台東報導〕台東市區交通事故頻傳，年初至今已發生了十四起死亡車禍，造成十五人死亡，其中六十五歲以上長者高達十人，佔百分之六十七，台東警分局研析肇因，多為「未注意車前狀況」、「未依規定讓車」、「違反號誌、標誌管制」，為確保高齡者及行人的安全，除賡續執行「護老專案」，扎根駕駛人正確禮讓觀念，並針對易肇事路段和好發時間加強執法，籲用路人確實遵守交通規則。

易肇事路段、好發時間加強取締

台東警分局統計年初至今轄區共發生兩千兩百多件傷死車禍，其中造成死亡者達十四件十五人，較去年增加五件，受傷二一三八件，較去年同期一九八一件增加一五七件，易發生時段以上午十時至十二時，及下午四時至六時最多，地點則以台東市更生、中華路等主要幹道最高。

為減少交通事故發生，分局從八月中旬起，規劃易肇事時段、地點執行交通大執法勤務，取締重點市區道路未戴安全帽、不依規定二段式左轉、闖紅燈等；另位於台九及台十一線上的知本、富岡、卑南易發生超速，違規超車等違規，將實施定點測速稽查違規取締，防制重大事故發生。

台東警分局長郭子弘呼籲年長者於清晨、天色昏暗外出時，應穿著亮色衣服、配戴反光飾物或攜帶手電筒，儘量靠路左行走面對來車；穿越道路時應走行人穿越道，看清左右無來車時再迅速通過，交通大執法非以處罰為目的，而是在導正駕駛人用路觀念，養成守法習慣，再次叮嚀「安全是回家唯一的路」。

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