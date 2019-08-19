女駕駛落跑…熱心人留「這輛車撞你機車」

2019-08-19

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓女子倒車時，不慎撞倒機車，機車置物箱物品散落一地，她把物品胡亂塞回，置物箱都沒關就打算落跑，路人提醒應報警處理，陳女仍逕自離開，路人於是在置物箱留紙條，寫下車號並留言「就是這輛車，撞上你的機車」，讓鄭姓車主順利報警，並找到肇事的陳女。

警方指出，女子肇事雖無人受傷，但仍不得離開現場，依規定舉發，可處1000至3000元罰鍰，吊扣駕照1至3個月。

鄭姓車主上月底把機車停在台中市南區工學路上，取車時見愛車置物箱被打開，裡面的物品凌亂不堪，機車車身又傷痕累累，有被撞倒的痕跡。心情低落之際，見到置物箱內夾著1張小紙條，寫著肇事汽車的車牌號碼，署名是「路人」，鄭男拿著紙條報案。

警方很快找到46歲陳女，她說，倒車時角度沒有抓好，不小心撞倒後方機車，機車置物箱物品散落一地，自己隨即下車把機車扶正，把散落一地的物品撿回置物箱內，打算離開時，有路人高聲質疑她想要逃跑，「難道不用報警嗎？」「擦撞機車，就應該報警處理！」她當時認為，「路人的說話態度很不好」，語氣很凶，遂直接開車落跑。

警方調閱監視器，女子確實倒車不慎擦撞後方機車，不過態度差的不是路人，而是這名女子，只見她撿起地上物品，胡亂往機車置物箱塞，隨即開車離去，連置物箱都沒關上，難怪引發路人不滿，留言指引機車車主鄭男找到女子求償。

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