被女下屬控性侵無罪 前副典獄長民事賠70萬

2019-08-19

〔記者張議晨／宜蘭報導〕前宜蘭監獄副典獄長林祺源，被宜監女職員小君（化名）指控以民俗療法為由對她指侵，宜蘭地方法院合議庭認為小君供述有瑕疵，罪證不足，判林男無罪；不過民事庭法官調查小君同事、前典獄長等人證詞，認為小君回憶受害經過情緒激動，會不斷哭泣、尖叫，反應與性侵被害人無異，判林祺源須賠償小君50萬元、小君的丈夫20萬元。

女職員回憶受害經過不斷哭泣、尖叫

判決書指出，林祺源與小君是上司及下屬關係，小君指控林祺源2015年7月24、25、30日，謊稱用民俗療法治療身體痠痛，在辦公室要求她解衣平躺，趁機觸摸胸部及指侵；小君控訴，她用手推開拒絕，但林恫嚇不能對外聲張，才讓他得逞，事後隱忍不發，直到其他主管關心，發現有其他被害人，才鼓起勇氣申訴。

林男庭訊時承認幫小君按摩3次，否認用手指侵入隱私部位；全案在宜蘭地院審訊時，合議庭審酌小君申訴及偵訊時供詞的時間、地點，存有很大差異，且連續3次遭林男同樣對待，卻無法分辨性侵或治療，與經驗法則有別，指控有諸多瑕疵，判林男無罪。

不過，地院民事庭法官審理時，依據宜蘭監獄2名職員供詞，發現林也曾以「民俗療法」為由，涉嫌對另外2名女職員有不當接觸，前典獄長、人事室主任等人也稱，本來性情開朗的小君，事發後變了一個人，顯現小君碰到的心理創傷，與性侵被害人狀況吻合。

民事庭法官發現，小君在地院作證時，可清楚描述細節，回憶3年前受害經過情緒激動，會不斷哭泣、尖叫，可見並非無端陷害林男，小君證詞堪認屬實，全案審結，判林要賠償小君夫妻共70萬元；可上訴。

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