慈善家少爺搞援交？ 洞房花燭夜就鬧翻

2019-08-18

夫家親友皆收到黑函

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名鋼琴老師嫁入豪門，其公公號稱家產數億，在地方是人人稱羨的「大慈善家」，未料新婚第一晚，太太就發現先生手機有「援交」訊息，氣得當晚就分房睡，讓蕭男無法忍受的是，其家族親友收到一封指稱他「家財萬貫，到處嫖妓援交」的黑函，認為是太太刻意散布，於是提出離婚訴訟，但法官採取指紋，無法證明是太太所為，判蕭男敗訴。

夫認為妻惡搞 訴離

提出離婚訴訟的蕭男在家族企業擔任高級主管，太太是地方知名的鋼琴老師，兩人結為連理被認為「天作之合」，未料婚姻第一晚就生變，原來太太好奇蕭男交友情況，偷窺他的手機，驚見蕭的wechat對話有「援交」訊息，氣得當晚就分房睡。

蕭男矢口否認有援交、嫖妓行為，但太太心中已有疙瘩，兩人時常發生口角，太太便搬回娘家。

拿不出證明 夫敗訴

兩人婚姻短短一年內生變，後來先生的宗族親友都接到一封黑函，上面寫道「蕭○○（丈夫）數億家產……表面風光，私下沒錢養家，卻是到處嫖妓援交」。

蕭男認為是太太所為，便以太太搬離家中，未履行同居義務，又惡意遺棄，提出離婚訴訟。

法官將夫家提供的多封黑函，送警政署刑事警察局鑑定，均未發現有太太的任何指紋，無法證明散布黑函與太太有關。

法官又說，先生的手機出現「援交訊息」，並無法證明其與援交妹性交之事實。又兩造長久分居，原告一味苛責被告，惟被告表示有維持兩造家庭之意願，客觀上尚難認兩造之婚姻已達無法挽回之地步，因此判決原告敗訴。

span class=paperkeyword〉援交#黑函# 洞房花燭夜

示意圖

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