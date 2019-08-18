桃園跑第一 已有夾娃娃機自治條例

2019-08-18

〔記者謝武雄、蔡淑媛、黃鐘山、洪瑞琴、翁聿煌、林家宇、黃旭磊／綜合報導〕桃園市政府社會局表示，桃園市是全國第一個通過夾娃娃機自治條例的縣市，針對陳列夾娃娃機陳列情趣用品，依「兒童及少年福利與權益保障法」第43條、91條規定，已對4家商家開罰，每件裁罰2萬元。

另，桃園市今年6月通過自治條例，要求夾娃娃機商家必須距離國中小學50公尺以上，違者可處3到10萬元，而營業場所不符合都市計畫相關法規、陳列商品不符規定，可處6000元到3萬元，違反規定若限期內仍未改善，得按次處罰，全案送中央核定中。

對於選物販賣機台內含有情趣用品涉及違反兒少法，台南市社會局表示，現今如查獲自慰杯、情趣內衣等情趣用品擺放機台內即處罰，已開罰3、4件。台中市社會局指出，今年5月以來開罰13件，並針對違法販賣充氣娃娃、跳蛋等的情趣用品，對台主開罰2至10萬元。

台北市商業處商業管理科科長方霖表示，台北市應是全台最早開罰成人用品、也是目前開罰最多的縣市，目前由台北市社會局依兒童及少年福利與權益保障法開罰，若業者遭罰還不下架，商業處會和警方到現場看，請警察協調下架。

新北市的選物販賣機台由經濟發展局主管，已擬定新北市「自助選物販賣事業管理自治條例」草案送議會審議，夾娃娃機台內放置情趣用品，由社會局開罰，至今開罰10餘件。

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