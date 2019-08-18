本報專題報導獲回響／不讓學子被染黃 情色娃娃機開罰了

2019-08-18

〔記者吳昇儒、蔡淑媛／綜合報導〕夾娃娃機熱潮退燒後，業者為刺激消費，近年逐漸出現在機台內擺放成人用品供人夾取的「情色娃娃機」，各地隨時可見未成年人恣意夾取玩樂。本報今年5月份專題報導此一令人憂心的現象，受到外界和政府部門重視，不少縣市社政單位很快動起來，過去有「開罰掛零」的縣市，馬上執行裁罰作為，各都會區也都強化取締作為。

縣市不再開罰掛零

今年5月前，好幾個縣市因裁罰主管單位誰屬，一直有事權不明情況，造成「三不管」空窗期，以致未曾開出該類型罰單。本報報導後，以基隆市政府來說，隨即進行單位協商，確認類似案件應函送社會處執行裁罰；社會處也馬上對警方之前在基隆市仁三路擺放娃娃機的張姓機台主取締案，認定機台內擺放成人情趣用品違反「兒童及少年福利與權益保障法」第43條，依第91條第4項對機台主開罰2萬元，成為基市府對「情色娃娃機」開罰首例。

此外，台中市也隨即於5月以來連續查處開罰違法的機台主；台北市5月間收到數十件相關陳情案，陸續裁處2萬元罰鍰。多數縣市都認為，「情色娃娃機」確實易對青少年帶來「心靈污染」不良影響，應加強查處裁罰。

暑假大查緝 基隆警還變裝查訪

基隆市警局行政科表示，暑假期間，兒童及少年進出夾娃娃機店的機會大增，特地安排警力變裝化身「夾客」，在轄區內四處明查暗訪，暑假期間又揪出6家擺著飛機杯等情趣用品的娃娃機店，近日將陸續把涉案機台主函送法辦。基市府表示，8月13日已對在信二路擺放情趣用品的3名機台主，分別開出3張2萬元罰單，至今已開出4張罰單。

據悉，查緝人員訪查過程中，發現部分機台擺放情趣用品外，還有人擺放不知名的香水、保養品，甚至國外進口無中文標示，上面寫著簡體中文、韓文、印尼文的食品；查緝人員憂心這些食品、用品未經過檢驗，恐成另一種隱憂，民眾萬一用出問題，也恐怕求償無門。

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