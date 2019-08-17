錄音公司老闆戰北宜 撞爛英式敞篷限量車

2019-08-17

〔記者陳薏云、王憶紅／新北報導〕54歲袁姓錄音公司老闆，昨上午10時許駕駛要價400萬元的英國古典手工跑車MORGAN Plus 4到北宜公路試車，疑過彎不慎自撞山壁，造成車體左側擠壓變形，維修費恐破200萬。

維修費至少200萬

袁男家住基隆，昨獨自駕駛跑車前往北宜公路散心，疑似因不熟路況，行經38.4公里處過彎時，跨越雙黃線撞擊對向山坡水泥護欄，造成車輛左側毀損。

警方獲報到場，袁男向警方表示「左肋骨很痛，事後會自行就醫」，袁男酒測值0。警方抄錄資料後，已與袁男另約時間製作訪談紀錄。

據了解，袁男經營的錄音公司曾參與多部影劇作品，如「幸福很冏」、「危險心靈」等。他去年12月買下MORGAN Plus 4的二手庫存車，還興奮地在臉書PO文「這是我今年聖誕節的禮物」，15日也才剛去北宜公路試車，結果昨再戰北宜公路，就不慎自撞山壁。

據業內人士透露，初估維修費用超過200萬元。源自英國、擁有百年歷史的MORGAN，創立至今，一直都由MORGAN家族所經營，是目前世界上僅存的家族式經營英國獨立車廠。

2014年曾由代理商引進台灣，但後來退場，直至2017年再由知名汽車代理商三一國際代理進台，MORGAN Plus 4目前台灣僅有10台左右，由於是手工車，產能極低，可說是撞一台少一台。

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