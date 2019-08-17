酒駕連撞3車 辯吃200顆檳榔惹禍

2019-08-17

〔記者王俊忠／台南報導〕有酒駕前科的翁姓吊車司機酒駕肇事，他推稱是在不知情下，吃了逾200顆含酒精成分的檳榔惹禍，台南地院以警方酒測前未告知翁男可漱口等，以口中可能殘存酒精成分超標，判他無罪；台南高分院推翻一審見解，以他一直吃檳榔，應知體內會有酒精成分，卻仍開車上路，有不能安全駕駛的犯意，改判5個月徒刑。

去年9月17日下午1點10分，翁男涉嫌飲用酒類等物後駕駛吊車上路，在南市街頭失控追撞停放路旁的3輛車。黃姓警員到場，聞到翁男身上有酒味，酒測值達0.31，警方依法送辦。

翁男辯稱，當天他沒有喝酒，是從上午7點半開始吃檳榔，一直到酒測前都還在吃，前後共吃了逾200顆、約1600元的檳榔，吃檳榔後才發現裡面摻有酒精成分。

警未告知可漱口 一審判無罪

翁的辯護人並指警方酒測時未全程錄影，酒測前未問最後服用酒類或類似物的結束時間、未告知可先漱口，認為酒測值超標可能是受測前15分鐘內嚼檳榔所致。

黃姓警員證稱，到場時已見翁男在路邊自行灌水漱口、催吐，口內殘留檳榔早已吐掉，酒測時離車禍發生時間已過39分鐘。

台南高分院合議庭調查，指黃員酒測時未問飲用酒類結束時間、未告知可漱口，都不違反執勤作業規定與處理細則；至於未全程錄影，雖違酒測規定，但可責性不高，也不影響酒測結果。

真含酒精還開車 二審改判刑

二審合議庭認為，翁自稱從上午一直吃大量檳榔，到下午肇事前還在吃，應該認知體內會有一定酒精成分，在此情況仍開車上路，顯然有不能安全駕駛的犯意，因此撤銷原審判決、改判有罪，可上訴。

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