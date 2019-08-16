利誘街友當人頭 1張芭樂票跳票9.8億

2019-08-16

〔記者陳慰慈／新北報導〕男子林秉勳（原名林文良）及盧文凱涉嫌販售芭樂票，近3年跳票81億餘元，其中盧嫌一張支票跳票金額高達9.8億元，致我國跳票金額暴增，影響台灣在亞太防制洗錢組織（APG）洗錢防制評鑑結果，新北地檢署昨依詐欺取財等罪嫌起訴林男、盧男及共犯等7人。

林秉勳以街友當人頭，開立公司販售俗稱「芭樂票 」的空頭支票，跳票4750萬餘元，2012年被判刑2年4個月確定，林男出獄後又重操舊業。

3年跳票81億 7嫌起訴

起訴指出， 2015年起，林男以自己名義或情商不知情子女擔任公司負責人，另以1萬5千元至2萬元不等代價，利誘何姓、馬姓、謝姓、譚姓街友與失業者，擔任資本額最高50萬元的公司負責人，並向銀行申請支票簿，以每張支票2800元賣給芭樂票集團盤商，並命楊男前往交付芭樂票。

林男則預知芭樂票集團成員特定的退票時間，並依客戶需求開立不同票期長短的芭樂票，2016年7月至去年4月，林男共賣出3172張芭樂票，獲利888萬餘元，跳票50億餘元。

而男子盧文凱也透過仲介，向林男找來當公司登記負責人的何姓街友購買15張芭樂票，並開出5張超過億元的鉅額芭樂票，共跳票31億3千萬元，其中一張跳票金額高達9.8億元，檢調於去年9月發動搜索約談。

庭訊時，林男、盧男等7人均坦承犯行，檢方依其自白及查扣手機等證據認定犯行，昨依涉犯詐欺取財、偽造文書等罪將7人起訴。

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