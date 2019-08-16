強姦藥丸迷昏女醫4.5小時 男醫判5年半

2019-08-16

〔記者張文川／台北報導〕台中市大甲區順安醫院家醫科34歲醫師李忠哲，3年多前被派往某醫院擔任代訓醫師時，覬覦實習女醫師的美色，把俗稱「強姦藥丸」的FM2摻入咖啡請她喝，被害人昏睡在李的值班室4個多小時，期間李忠哲待在房內與她獨處逾2個半小時，但事後查無性侵、性騷擾證據；法院一、二審依「欺瞞使人施用三級毒品」罪，將他判刑5年半，最高法院昨駁回上訴，全案定讞，李須入獄。

被害女醫師指控，案發前一天與李碰面確認隔天她要去病房實習；隔天上午她到院後，李忠哲卻嫌護理站太吵，邀她進醫師值班室指導，她覺得奇怪，但還是跟著學長走，進房後，李從冰箱拿出咖啡請她喝。

女醫師喝下咖啡後，最後印象停留在她正在用臉書和友人傳訊息，後來就失去意識，醒來時已躺在病床上，懷疑被學長在咖啡中下藥，這4小時期間恐遭侵犯，向院方提出申訴，事後並提告。

李忠哲坦承買咖啡，但否認下藥，辯稱是對方身體不舒服。

法院調查，被害女的尿液有FM2成分，她在值班室待了4個半小時，期間李姓醫師多次進出，在房內總時數逾2小時40分，最久一次長達1個半小時，李的辯詞不符實情。

一、二審都認定李忠哲以欺瞞方式，在咖啡中施用三級毒品FM2，李犯後一再否認，未與被害人和解，因此量處5年6月刑期。

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