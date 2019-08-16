主嫌囂張嗆名「貓仔文」 家屬報案 竟傳簡訊恐嚇

2019-08-16

〔記者張議晨、游明金／宜蘭報導〕涉嫌綁票案的主嫌梁維誠，做案時直接對被害人嗆聲「我就是貓仔文」；事後得知家屬報案後，竟傳簡訊恐嚇蔡男「我是將你欠的討回來，沒想到你卻把事情鬧大，注意一點，我會再找你。」行徑囂張。

綽號「大隻蚊子」的蔡男，不只是粉鳥仔會會長，經營的「副業」也不少；外傳梁嫌會與2名小弟鋌而走險犯下綁架案，疑與蔡男經營的賭場有關。

熟悉案情人士透露，梁嫌過去疑似曾在蔡男經營的賭場輸錢，懷疑蔡男「詐賭」，才會與小弟結夥擄人，要將過去輸掉的逼蔡吐回來。

梁維誠綽號「阿文」、「貓仔文」，在宜蘭道上屬於中生代；據指出，他做案時不僅未蒙面，還公開嗆名說「我就是貓仔文」；當人質獲釋後，梁得知家屬報警，竟傳簡訊給蔡恐嚇，「是你詐賭在先，我只是將你欠的討回來，沒想到你卻把事情鬧得這麼大，注意一點，我會再找你。」還好警方及時抓到人。

梁嫌到案後坦承犯案，但稱是與蔡男有債務糾紛，才會犯案；蔡男則否認，據了解，蔡聽過「貓仔文」名號，知道綁匪是誰，但兩人從無瓜葛，完全不熟。警方認為，所謂「賭債糾紛」，應是梁嫌意圖脫罪之詞。

案發後警方介入偵辦，但蔡男經過驚魂3個小時，對於案情不願多談，經警方不斷安撫、勸說，事發隔天蔡終於點頭，主動配合警方偵辦，專案小組才能逐步拼出事件全貌。

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