「粉鳥仔會」每年賭資逾6億 會長「大隻蚊子」早就被盯上

2019-08-16

〔記者林敬倫、游明金／宜蘭報導〕蔡男在宜蘭地區是道上兄弟，「大隻蚊子」名號響亮，早年以經營六合彩與賭場起家，也從事金融借貸，是宜縣某賽鴿協會（俗稱「粉鳥仔會」）的會長，協會每年下注賭資逾6億元，遭擄據傳與賽鴿豐厚利益有關，外傳去年也曾被擄過一次。

宜縣賽鴿每年舉辦春、秋、冬3季賽事；知情人士透露，每季下注金額逾2億元，「粉鳥仔會」固定抽取5％作為協會「業務費用」。

蔡在宜蘭算是「角頭」，但不以凶狠出名，比較像「軍師」角色，頭腦相當好，並壟斷宜縣賽鴿大小賽事。

協會每年至少抽取3000萬

若以2億元概算，每季就有1000萬元收入，一年3季賽事就3000萬元，豐厚收益引起覬覦。

粉鳥仔會不是隨便就可參加，要先買鴿子「腳圈（環）」入會，每隻鴿子都要一個腳圈，每隻3000元，才能參加比賽，這個「3000元」就是最基本賭資；若開「外掛」、外插的就不在此限。

一般來說，春季與冬季賽事，會有逾200個鴿仔籠（櫥仔），超過6000隻鴿子參賽；秋季較少也有70個櫥仔，2000多隻參賽。秋季賽事多是職業級選手，「散腳」水準不夠，不會參加秋賽。

賽鴿比賽項目琳琅滿目，有資格賽、單關、雙關、過五關、冠軍賽，還有對對碰等組合，各項賠率不盡相同。但不管哪個賽事，參賽的鴿子飛回來愈少，愈早飛回來，獎金獲得比例就愈高，曾有下注10萬元獲得千萬元獎金紀錄。獎金雖誘人，實際十賭九輸，真正能贏到獎金的只有5％到10％。

傳去年曾被擄 找人喬獲釋

賽鴿豐厚收益，早就引起覬覦，據了解，蔡的辦公室曾遭人縱火。幾年前還興建農舍開了「會館」，作為有女陪侍俗稱「私包」的招待所，也曾發生砸店風波；去年也傳出，「大隻蚊子」曾被擄走一次，最後找人「喬」未付錢就獲釋。

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