台電稽查員是內鬼 收賄包庇竊電10多年

2019-08-15

台電損失恐達上億元

〔記者邱俊福／台北報導〕52歲呂姓台電稽查員，涉嫌長期收受竊電大戶賄賂而包庇護航，刑事局去年底破獲他掩護的楊男為首的「挖礦場」偷電案，當召開破案記者會時，呂還出席協助搬贓證物，結果檢警事後追出他竟是內賊，日前又循線破獲他協助陳姓大地主兄弟檔3人分租鐵工廠偷電，害台電損失恐達上億元，將他與陳姓3兄弟逮捕，檢方複訊後，呂男經法院裁定羈押禁見，陳姓3兄弟則交保候傳。

警方調查，楊姓男子在桃園地區以企業化經營網咖、挖礦機、夾娃娃機店共近20家，卻破壞電表，私自轉接線路，使電表無法計算出龐大電費，呂嫌則協助將原本應「成案」的用電實地調查書，竄改為「不成案」，讓楊逃過鉅額電費的追繳，台電損失約1500萬元，而呂嫌每2個月收取10多萬元賄賂。

把成案竄改變不成案

另陳姓3兄弟為桃園市蘆竹區大地主，其父執輩將土地蓋鐵工廠分租他人從事車床、汽車零件等需求大量電力的行業，從中分電表給承租人，每一度約5元，陳家除收取6元，並在總電表動手腳竄改，繳交較低電費，從中賺取差價，呂也收受賄賂未稽查廠房。

長輩過世 交接凸槌曝光

今年初，專案小組監控時，該父執輩過世，疑似沒有跟陳姓3兄弟交接好，沒有持續竄改，電量突然暴增，引起台電注意，警方懷疑陳家偷電超過10年，台電可能損失上億元。

誇張 曾出席破案記者會

警方分析，台電在每縣市的稽查人員約3、4人，沒有第三方公正人士複查機制，導致權力過大，產生弊端。為此，台電表示，已先將呂嫌予以停職靜待調查，為防止類似事件再發生，將透過複查機制，輔以電腦系統交叉比對加強管控。

警方說，去年底，查察楊嫌為首竊電集團，當時欲搜索20多處，卻驚覺有人通風報信，致使楊嫌緊急漏夜撤離滅證，隨即另案偵辦懷疑呂嫌洩密。有趣的是，警方召開該案破案記者會時，呂嫌還到場協助搬運贓證物，不知早被警方鎖定調查。

本月12日，檢察官帶隊將呂嫌與陳家3兄弟查緝到案，除現場稽查竊電廠房外，並扣得68萬餘元、洋酒禮盒等贓證物，訊後依詐欺、背信、洩密等罪嫌移送檢方偵辦，目前仍持續擴大追查其他共犯。

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