使喚法官助理辦私事 績優庭長移送評鑑

2019-08-15

訂機票、找家教…多次逾矩

〔記者蔡彰盛、吳政峰／綜合報導〕曾獲選辦案績效優良法官的新竹地院庭長吳振富被檢舉公器私用，要法官助理幫忙規劃旅遊行程、訂機票、看房子，甚至出考題，還要找女兒的家教，簡直把助理當私人家僕， 被其他法官發現後檢舉；新竹地院昨表示，吳振富行為違反法官法及法官倫理規範，已將全案送司法院法官評鑑委員會評鑑。

同僚揭發 吳振富：事出有因

對於檢舉內容，吳振富昨僅說「事出有因」，指全案已進入調查程序，不方便多說，靜候調查。

吳振富被控請法助規劃一家人赴港旅遊的行程及代訂機票，還要法助幫忙看屋以及面試女兒家教，更誇張的是，吳振富在外兼課，竟要求助理協助上網找資料備課以及出考題。此外，吳打算在新竹置產，竟也要法助幫忙找屋看屋，但最後買的不是法助幫忙找的房子，讓法助白忙一場。

新竹地院指出，6月21日得知民事執行處庭長吳振富遭檢舉，當天馬上成立調查小組，對吳及相關人員進行訪談、了解，認定吳確實不當要求法助處理私人事務，為兼顧保護法助合理工作權及不妨害業務，6月28日將執行處2名法助調至其他單位，並將吳於8月13日移送評鑑。

司法院表示，一個月前收到竹院調查報告，因部分細節不詳盡，無吳振富完整說法，退回要求重查，竹院二次調查認為情節嚴重，逕送法評會，若法評會認為有懲戒必要，即送監察院審查彈劾，若認為僅需懲處，可送司法院人事審議委員會發動職務監督。

法官助理 依法只協助辦公務

司法院說，法官助理是聘來協助法官訴訟相關事務，而非私事，吳振富行為不妥，盼其他法官引為借鏡。

吳振富於2013年9月擔任新竹地院民事庭庭長至今，原定今年9月5日期滿卸職庭長，爆出此事後提早卸職。

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