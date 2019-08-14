4年輕人出國玩免費 被逼運毒1.7億

2019-08-14

〔記者姚岳宏／台北報導〕跨國販毒集團利用暑假旅遊旺季，機場通關擁擠，找來涉世未深年輕人夾帶毒品闖關，刑事局在桃園機場埋伏，3波下來共查獲82.85公斤的海洛因、大麻等1、2級毒品，黑市價格超過1億7千萬元，警方將涉案13人依運毒重罪送辦，並追查幕後主嫌及金流。

警方調查，販毒集團找來的都是無業也無前科的年輕男女，以免費食宿機票為號召，讓吸收來的年輕男女前往美、加或東南亞泰國等地協助運毒，事成後再給10萬元，因怕他們害怕臨時反悔，出發前先逼簽下本票；而為降低兩地機場海關戒心，也會吸收身障人士作為運毒車手。

警方專案小組6月1日在從美國來台的郭男行李箱中，查獲大麻37.23公斤，8月5日又從加拿大回台的鄭嫌行李箱，查獲走私大麻31.11公斤，8月12日凌晨在桃園機場又攔檢到從泰國回台的張、許兩男，在託運行李搜出泰式奶茶粉，裡面有海洛因14.51公斤。

松山分局警方根據犯嫌供詞，12日凌晨4時前往林口追捕涉嫌收貨的陳男，他一度拒捕欲衝撞逃逸，警方對空連開3槍嚇阻後逮人，警訊後依違反毒品危害防制條例，移送桃園地檢署偵辦。

警方指出，製造、運輸、販賣第一級毒品，處死刑或無期徒刑，得併科新台幣2000萬元以下罰金；2級毒品處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。警方說天下沒有白吃的午餐，民眾勿因一時貪念而成為運毒工具，誤了自己的一生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法