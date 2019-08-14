九頭身正妹警 被爆違規調涼缺

2019-08-14

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原分局警員廖于嬅遭檢舉，服務滿1年即違規轉調分局秘書室擔任內勤工作，不僅上班朝八晚五，還不用輪值處理性侵害案件，對其他女警不公平，還有員警稱廖女「憑什麼？」「難道人美就有特權？」

服務滿1年即調內勤惹非議

廖于嬅去年1月分發至豐原分局豐東派出所服務，因身高171公分，長相甜美，被喻為九頭身美女，還曾上新聞版面，今年7月29日調任豐原分局秘書室，隨即遭檢舉。

檢舉者質疑廖女為一線三星警員，今年7月轉調豐原分局秘書室，單位卻掛在警備隊，早上8點上班、下午5點下班，還有固定午休時間，下班就可回家，不必在警所備勤，宛如公務員，一般特考班警員至少外勤10年才能轉內勤，廖女1年就轉內勤，還不需和一般女警一樣輪值性侵害案件。

豐原分局秘書室主任蘇孫鍾表示，內政部今年6月訂定「即時新聞澄清新制運作原則」，加上因應年底總統大選假訊息蒐報及澄清，因豐原分局目前僅有1名新聞承辦人員，分局才試辦輿情處理短期種子培訓，以充實新聞輿情處理人才，每梯次10天，13個派出所將輪流派1人受訓。

豐原分局：受訓期滿今調回

廖于嬅具影片剪輯及電腦繪圖等專長，且曾任局長室臉書小編，才第一梯次調其受訓。

豐原分局表示，廖女並非內勤人員，因受訓期間，防治組未排其輪值性侵案件才引發誤會，廖女因受訓期滿，14日將調回豐東派出所。

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