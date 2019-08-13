捲入台南槍戰1死案 前里長聲押

2019-08-13

〔記者萬于甄、王俊忠／台南報導〕台南仁德11日下午發生一起槍擊案，兩派人馬疑因賭桌上的糾紛，對開10多槍後，造成50歲男子王崇男中彈不治，警方連夜清查掌握涉案者共10人，除死者外，已拘提7人到案，起出2把改造手槍、1把空氣槍及8發子彈，其中更傳出前里長涉案，檢警正積極追捕另在逃2人及追查另外1長1短槍枝下落。

檢警調查，永康區前里長李福祥日前與新化一名男子在賭場中起糾紛，兩人疑因賭桌上的規則喬不攏結仇。李男11日得知對方出沒在仁德一處鐵皮加蓋的民宅後，找來王男等2名友人前往談判，雙方一言不合爆發槍戰，王男中彈身亡。

台南檢方相驗，王男身上前後有2個彈孔（左前胸有1彈孔、左後背1彈孔）。王妻表示，11日下午1點時，丈夫離開家裡，離家之前沒說什麼、也沒覺得丈夫有何異樣，不知道怎會發生這種事，請檢警查明真相。

死者妻哭訴︰要一個真相

據了解，李與2名擁槍的友人一下車，就遭新化幫埋伏的一名男子持長槍開槍下馬威，原來談判的風聲早已走漏，李男等人見狀想上前奪槍未果而扭打，過程中屋內另名男子又持短槍開槍，雙方因此爆發激烈槍戰，短短不到5分鐘時間，傳出10多聲槍響。

檢警前天連夜清查，鎖定屋內外共10名男子涉案，除中彈的王男外，拘提另6名涉案人士，其中，逮獲李男及其同夥時，起出2把改造手槍及8顆子彈，另4人為仁德民宅承租者黃男及其友人，雖查獲1把空氣槍，但初判4人涉案程度低，開槍的3人仍逃亡中，警方昨傍晚拘提陳姓男子到案偵訊，其逃逸時並未攜槍，檢警正循線緝捕另2名逃亡者，同時追查1長1短槍枝下落；檢方複訊後以涉槍砲、殺人、恐嚇罪嫌重大、有串證之虞，對李福祥及帶去的謝姓與黃姓男子在場嫌犯等3人向法院聲請羈押。

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