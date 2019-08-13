討債虐死菜販滅證 宜蘭副議長弟判8年

2019-08-13

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣副議長陳漢鍾胞弟陳志彥，與林姓菜販有債務糾紛；去年5月間，陳率眾將林男從大同鄉南山村押到羅東住處凌虐致死，還指示案發現場附近店家刪除監視器畫面。宜蘭地院昨依傷害致死罪，判陳8年徒刑。

陳志彥 是宜蘭賓士經銷商老董

判決書指出，42歲陳志彥是宜蘭縣賓士進口車經銷商董事長，與51歲林姓菜販有債務糾紛。去年5月14日陳志彥掌握林男到南山村批貨行蹤，請李姓小弟等人糾眾到南山村會合。

陳志彥一行6人抵達村裡，兵分多路尋人，最後在某肥料行客廳逮到林男，眾人持藤條、鋁棒一路追打林男，還將林載至南山村附近工寮施暴。

林姓菜販不堪凌虐妥協，願回家拿土地權狀抵債；陳志彥指示李男載菜販返回員山鄉住處，期間林男趁機逃跑未料仍被逮到。回家拿到土地權狀後，眾人再將林男押回陳志彥羅東住處繼續痛毆。當晚7時許，林出現呼吸困難等狀況，廖男等人將其丟包醫院，急救後宣告不治。

陸男、廖男、李男發現打死人後，當晚10時前往羅東分局自首。隔天陳志彥擔心南山村店家監視器拍到他們押人畫面，要求附近店家刪除案發當日錄影紀錄。

宜蘭地方法院認為，陳志彥為迫使林男解決債務，指使陸男等人凌虐林男長達7小時，手段兇殘，欠缺對他人生命、身體尊重，事後企圖湮滅證據，心思縝密，無悔改之意，審酌陳志彥與林男家屬和解，判陳男8年徒刑。

另涉案的李姓、張姓、陸姓、趙姓、吳姓等小弟，則依分工、涉案程度、前科紀錄及考量部分人自首，判3年6個月至7年不等徒刑。

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