號稱世界第3大 潛水場地 當消防訓練基地

2019-08-12

〔記者許國楨／台中報導〕位在台中西屯區的「潛立方旅館」，號稱亞洲最深，是世界第3大室內潛水場地，從規劃到開幕耗時5年。標榜不僅提供潛水，而是結合了潛水、住宿、休憩等服務，是亞洲第一家、也是全球首家。前年正式開幕時，時任市長林佳龍也曾到場剪綵。

業者啟用後特別與台中市消防局合作，提供優質的潛水場地作為消防局訓練基地，以提升消防人員潛水救援技能，盡一己之力回饋社會。

此外，旅館餐廳及內部還設有多道觀景玻璃窗，民眾可以一邊用餐、一邊欣賞潛水者在水中自由自在的身影。

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