75％凶槍是改造「操作槍」 嚴重影響治安

2019-08-12

〔記者邱俊福／台北報導〕319槍擊案之前，歹徒多以市售「模擬槍」改造的槍枝犯案，經修法管制模擬槍後，部分廠商業者為規避法律規定，製作形式與材質類似真槍的玩具槍商品，與「模擬槍」差別僅在於「移除撞針的打擊構造」，自稱為「操作槍」，但事實上，只要具備簡單車床技術，打通槍管、放上撞針，便可化身為具有殺傷力改造槍械，造成近年來改造槍械抓不勝抓。

原本經濟部於1992年發布「玩具槍管理規則」，針對外觀近似真槍的玩具槍加強管理，不過經大法官釋憲，認為該規則為內規，不能限制業者，便在2002年廢止該規則，自此玩具槍無法源規範，開始流行跟真槍相似但槍管有阻鐵的「模擬槍」。

當時，只要打通槍管，再製作土造子彈，便成為1支有殺傷力的改造槍械，「319槍擊案」中打傷總統陳水扁的就是這種改造手槍。不過，「319槍擊案」發生後，為管制「模擬槍」，增訂槍砲彈藥刀械管制條例第20條之1規定，指具打擊底火，且外型、構造、材質類似真槍者，為模擬槍，對於該槍加以管制。

近年來，部分廠商業者移除撞針，即「不具打擊底火」，變成自稱的「操作槍」，而經警方鑑驗槍擊案凶槍發現，有超過7成5的凶槍是歹徒以酷似真槍的「操作槍」改造而成，嚴重影響社會治安。

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