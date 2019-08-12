槍擊案攀升 警署提修法 斷黑槍貨源

2019-08-12

上半年50起 比去年同期增7件

〔記者邱俊福、黃敦硯／台北報導〕高雄及台南昨分傳槍響，其中台南的槍擊案，雙方人馬因賭債糾紛互開10多槍，造成1人死亡，根據統計，國內今年上半年發生50起槍擊案，比起去年同期增加7件，而經刑事警察局鑑驗槍擊案凶槍發現，有超過7成5的凶槍是歹徒以廠商販售酷似真槍的「操作槍」改造而成，面對槍擊案攀升與改造槍枝在黑市流竄問題，警政署已研議修正槍砲彈藥刀械管制條例第20條之1，將具類似真槍的外型、構造、擊發機構裝置，且足以改造具有殺傷力者，予以查禁，而行政院希望警政署能趕在立院下個會期提出討論。

為減少槍擊案的發生，警政署表示，已規劃執行全國同步查緝黑槍專案行動，要求各警察機關積極追查槍枝供給流向、管道與來源，從源頭阻斷。經統計，近5年來查緝槍械成效有顯著提升，去年查緝非法槍枝總數達2210支，為歷年最高。

經分析警方歷年查獲非法槍械數量與種類，發現每年查獲的非法槍械中，改造槍約佔8成，其餘制式槍械與空氣槍約佔2成。

另外，國內今年上半年一共發生50起槍擊案件，與去年同期相比增加7件，顯示近來槍擊案發生數確有攀升趨勢。

而目前已偵破的48起槍擊案中，除6件尚在鑑定外，另42件共計查獲49支涉案槍枝，經鑑驗發現以「JP」廠牌系列「操作槍」改造而成的有33支，以ZORAKI模擬槍改造的有4支，還有5支制式槍枝、1支空氣槍、另有6支無法判別廠牌，警方表示，這意味著歹徒大都持市售「操作槍」改造的作案槍枝犯案。

警政署表示，過去市售「模擬槍」就常被拿來改造成為具殺傷力的改造手槍，當年「319」槍擊案的凶槍就是以模擬槍改造而成，後來經修改槍砲彈藥刀械管制條例，將模擬槍納入管制才大幅減少。

但近來槍擊案的作案槍枝，多是由具有槍管阻鐵、沒撞針的市售操作槍改造而來，因此警政署將管制模擬槍的槍砲彈藥刀械管制條例第20條之1進行修正，將現行第1項具打擊底火的要件，研議修正為具類似真槍之外型、構造、材質及擊發機構裝置，且足以改造成具有殺傷力者，為模擬槍，由中央主管機關會同中央目的事業主管機關公告查禁，以降低非法改造槍枝出現的可能性。

槍擊案氾濫，警署提修法防制改造槍械，圖為憲兵示範電擊槍操作情形。（資料照） 去年5月破獲制式槍械走私案，起出槍枝109把。 （資料照）

近年槍擊案件發生與破獲件數

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