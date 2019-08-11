闖紅燈被警追車 27歲男撞民宅亡

2019-08-11

〔記者王捷、邱俊福、許倬勛／綜合報導〕27歲陳姓駕駛闖紅燈被警方追車，加速逃逸時除續闖紅燈還自撞身亡，陳男身上無酒味、車上沒違禁品，引發警方追車執法爭議。台南警方表示，當時先在路口停等數秒之後才「尾隨」，未追車，後來駛至現場發現陳男翻車。

函送2警 釐清責任

開警車巡邏的洪姓、許姓員警，前天凌晨3時在台南市安南區府安路發現陳男闖紅燈，迴轉警車跟隨。陳疑似緊張，加速離去，闖了第二個紅燈，隨後在小彎道失控撞上民宅死亡。

警方說，警車在路口停等約7秒，之後才追上去，發現陳男時已經自撞翻車，通報送醫不治；整個過程1分11秒，警車與陳的車子距離2.5公里，將連絡安排死者家屬觀看路口監視影像。

警指相距2.5公里 沒緊追

台南警方先將員警函送地檢署，釐清車禍責任，並啟動律師團協助員警，同時請基層安心執法。台南市警局近來責成各分局加強取締闖紅燈，昨表示不會因這起事件因噎廢食。

追不追車 警陷兩難

基層員警說，面對民眾攔檢不停，往往要在數秒內判斷是否追上，因為一旦出錯，恐要擔負刑、民事責任。目前攔檢不停只罰1萬到3萬元，駕駛人會有「拚拚看」想法，建議應比照酒測拒測的高額處罰，降低駕駛人僥倖心態。

警政署表示，道路交通管理處罰條例的相關規定，已從原本3千至6千元提高到1萬至3萬元，未來會續朝提高罰則方向修正，報請交通部研議。警政署指出，遇不服稽查取締而逃逸者，以不追車為原則，可於事後依蒐集的事證舉發及偵辦。

昨天清晨桃園也發生民眾拒檢事件，巡邏員警在中壢區見江姓毒蟲違規停車，趨近發現車內駕駛座疑有毒品，要求江下車受檢。江駕車企圖兔脫，警方開6槍擊破江男轎車後輪，拉開車門撲向江男壓制，在車上起獲毒品咖啡包等物，詢後移送法辦。

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