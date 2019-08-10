膽敢性侵大哥孫女 男蟲遭黑白道追緝

2019-08-10

〔記者錢利忠／台北報導〕黑道對他發出追殺令，白道也追緝他，最後邪不勝正，這名黑白兩道都不輕饒的網路男蟲被警方逮捕，送入牢籠收押。

被警逮捕 收押躲私刑

網路化名「沈良」的30多歲沈姓男蟲，假冒婦產科醫師把一名16歲少女騙上床，得手後就對少女愛理不理，少女氣得提分手，男蟲竟拿少女裸照威脅，還嗆︰「黑白兩道我都很熟！」沒想到受害少女是已故本土掛黑幫大老的孫女，長輩們對道上兄弟發出「甲級動員令」要揪出沈男，男蟲一旦落入黑幫手裡，後果不堪設想，所幸他前天先被警方查獲，人被押進看守所反而算「走運」了。

扮帥醫和少女網交

身高約170公分的沈男外貌斯文，竟是騙色人渣，常在臉書假冒身分獵豔。上月間，少女由母親陪同向警方報案，表示透過臉書結識自稱婦產科醫師的沈男，兩人交往一陣子後，沈男對她態度愈來愈差，她便提出分手，沈不願意，恐嚇要散布她的裸照。

拿裸照威脅不准分手

少女害怕損及家族顏面，鼓起勇氣向母親求救，母親擔心家族長輩知道此事，事情會鬧大，僅陪女兒低調報警，在家族裡隱瞞不言。後來消息仍流出，家族長輩無法忍受沈男惡行，下令「逮捕」沈男後執行「私刑正義」。

警方得知江湖傳言，一旦沈男落入黑幫之手，恐怕非死即殘，黑白兩道因此展開「搶人大戰」。警方佈線得宜，前天先一步查獲沈男到案，台北地檢署檢察官複訊後，考量沈男居無定所，有逃亡及反覆實施之虞，將他依妨害性自主等罪聲請羈押獲准。

律師林俊峰表示，持裸照恐嚇涉犯最重可判2年的恐嚇罪，偷拍裸照則涉犯最重可判3年的妨害秘密罪，流出或散布裸照涉犯可判2年的散布猥褻物罪；最重要的是，提醒民眾不要為了見證愛情忠貞而同意讓人拍裸照或性愛畫面，以免後悔莫及。

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