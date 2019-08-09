出生9天骨折 父控護理師拉斷小手

2019-08-09

〔記者萬于甄、蔡文居／台南報導〕台南永康一家知名婦幼醫院護理師遭控，拉扯出生不到9天的新生兒右手致其骨折，事後家屬感受不到和解誠意；婦幼醫院昨表示，不會卸責，願與家屬和解，全案進入司法程序，會配合調查。

盧姓爸爸表示，兒子去年11月間出生，沒想到第9天晚上就被該院月子中心護理師告知，寶寶的手活動度不足，隔天轉診到成大醫學中心，診斷出兒子右手肱骨骨折，當下手都抬不起來。盧爸爸看完監視畫面，認為嬰兒室護理師替孩子換衣時，未依標準作業流程，直接拉起寶寶的手，另一隻手才扶著脖子，但衛教說應該是雙手扶頸和臀才正確。

煎熬半年多 求償126萬

小弟弟骨折後，經過半年多，現已慢慢恢復，盧爸爸哽咽說，這半年多來一家人都相當煎熬，但院方的態度讓人感受不到解決誠意。盧爸爸提到，他以月子中心一天7000元乘以半年復元時間換算，提出126萬和解價格，院方得知後就不再談和解。

院方︰無證據照顧不當

該婦幼醫院表示，第一時間發現寶寶右手活動度較弱時，即通知家屬並在兒科醫師評估下轉診醫學中心，目前沒有任何證據顯示護理人員照顧不當。後來透過南市府衛生局申請醫療爭議調處，但雙方未有共識。

南市社會局表示，家防中心未接獲該通報，昨知悉案件後，已派社工調查。

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