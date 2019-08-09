脫衣猥褻女學生 補教狼師要坐牢

2019-08-09

〔記者張文川／台北報導〕高雄市補教界的行政學名師宋文（本名宋吉德），3年前邀約一名欲報考法律廉政公職人員的女學員酒敘後，帶往飯店脫衣、強吻猥褻，事後在臉書道歉，還誇她意志力堅強，此一誇讚反成為鐵證；一、二審法院皆依強制性交未遂罪，將他判刑3年2月，最高法院駁回上訴將全案定讞，宋文須入獄。

性侵未遂 事後臉書道歉

判決指出，宋文2016年在一家公職補習班擔任行政學老師，見受害女學員長相秀麗，藉口要介紹已考取公職的學姊給她認識， 邀她及相關人共4人餐敘，接著續攤後被害女子不勝酒力，宋文以護送她回家為由，將她帶去飯店開房間。

誇她意志力堅強 成鐵證

進房後，宋文強脫女學員衣褲，壓制強吻，後來又再度強壓想進一步，女學員激烈抵抗、大聲斥罵，宋文才作罷。凌晨時分女學員穿衣欲離開，宋文不讓她走，她為求脫身，假意承諾「不會說出去」，才獲放行，櫃檯服務生幫她叫車時，被害人趴在櫃檯哭泣，稍後並傳簡訊告知先前一起餐敘的另一名老師：「我逃出來了，我打算再也不上宋文老師的課…我不做這種事」。

事後女學員用臉書私訊宋文：「你為什麼要脫我衣服又毛手毛腳？」宋文回覆：「讓妳不舒服，我向妳致歉！不過，妳真的展現了極強的意志力」，女學員報警，出示與宋文等人的對話。不過法院審理時，宋文辯稱脫衣、親吻等都有經被害人同意；一、二審法官均不採信，認定他有罪。

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