議員七夕PO愛美眉又撇清 孕妻︰都是成人別騙了

2019-08-09

〔記者張聰秋、林良哲／彰化報導〕無黨籍彰化縣議員洪柏葳遭爆在七夕情人節泡美眉，他本人臉書出現與正妹親吻等親暱照，還打上「我愛妳」等字眼。洪昨天出面稱，自己沒有「偷吃」，沒有外遇，那名女性是在朋友聚會場合第一次遇到，他現場喝多了，一旁朋友瞎起鬨，絕對跟對方沒有發生親密關係，親暱照片只是角度問題。

爆料者稱代姊貼文

洪柏葳疑與年輕女子的親密照片，昨清晨被PO在爆料公社，爆料人自稱是洪柏葳小姨子，因不滿姊姊懷孕8個月還遭遇此等慘事，才出面討公道。爆料一出，馬上引發熱議，網友跑到洪的臉書洗版、砲轟。洪的妻子則挺肚負氣離家，是不是回娘家？洪柏葳說他不清楚，其後洪也關閉臉書。洪說，他知道妻子的家人要把臉書照片PO上網。

對於丈夫荒唐行為，除洪柏葳的小姨子po文聲討；據悉洪妻也在回訊給丈夫的訊息稱，大家都是成年人，不是三歲小孩，這種謊話就不要再騙了等語，表達氣憤情緒。

洪柏葳稱酒後被惡搞

洪柏葳表示，8月6日他下南部跟朋友聚會，討論開公司做生意的細節，當天去朋友招待所遇到一群朋友，那名女生也是在現場才認識，不是他去找「小三」，他跟那名女生不可能發生男女關係，相片和PO文是他喝酒後被朋友惡搞，醒來發現立即撤掉。

洪柏葳自承自己年輕，一時行為出了錯誤，以致造成社會觀感不佳和家人困擾，表示公眾人物行為欠檢點，這點他會檢討。不過他說，跟妻子結婚2年多，因經濟壓力問題，感情已不熱絡，雙方談過離婚多次，上週連離婚協議書都簽好了，準備要去戶政事務所登記協議離婚，感情私領域希望外界給他一點空間，盼家務事讓他自己處理就好。

洪離婚後娶現任妻

30歲的洪柏葳有過一段婚姻，離婚後再娶現任妻子，他的爸爸曾任彰化市民代表，他追隨爸爸從政之路，做過一屆市民代表，去年從市代轉換跑道，以無黨籍身分角逐縣議員，獲得6518票當選，是彰化縣議會新生代議員，活躍於社團、宮廟和社區活動，深耕基層。

洪柏葳的縣議員同事說，洪柏葳勤於跑攤，個人婚姻私領域，外人不便表示意見。

洪語錄vs妻反擊

洪柏葳與女子親密合照，還寫我愛妳情人節快樂。 （記者林良哲翻攝） 網友爆料議員緋聞，自稱代姊貼文。 （圖取自爆料公社） 縣議員洪柏葳出面澄清說明網路PO文緣由。（記者張聰秋攝）

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