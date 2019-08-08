移民署前組長 涉收賄560萬╱施明德透過親友帳戶洗錢 起訴

2019-08-08

〔記者黃捷／台北報導〕內政部前資訊中心主任施明德（見圖，資料照）擔任移民署資訊組長時，涉嫌利用主導標案替自己投資的跨越科技公司綁標，並向跨越負責人李奇申收賄至少560萬元。台北地檢署昨依違反貪污治罪條例、政府採購法等罪，起訴施、李與涉案廠商等22人、以及2間公司，檢方認定施男敗壞官箴，建請法院從重量刑。

檢廉今年4月發動搜索約談，施明德、李奇申訊後遭押，全案昨移審台北地院，2人遭法官裁定續押。

投資「跨越」 綁標收錢

起訴指出，施明德2002年起投資跨越，持有上千張跨越及其境外BVI公司股票。為增進投資效益，在移民署主導標案期間圖利李及跨越，包括2009年招標金額1800萬元的「外網安全節能終端設備購置案」，為跨越「量身打造」投標規格，李還找人陪標。

總預算15億元的「入出國及移民資訊系統整合更新再造計畫」，施也將標案資料洩漏給李，讓跨越提前開發軟體及設備，並與欲投標的廠商談合作；標案最後由大同、神通與凌網科技以7億餘元共同得標，李要求3間公司向跨越採購，並羅列虛項向3公司詐騙4479萬元，由李、施分贓。檢廉還查出施明德買房涉嫌詐貸超過600萬元。施男還涉嫌透過多個親友帳戶，將不法所得洗錢。

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