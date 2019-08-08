打擊洗錢獲肯定 我拚APG最佳等級

2019-08-08

〔記者黃欣柏、黃捷／台北報導〕我國近年全力配合亞太防制洗錢組織（APG）要求，逐步完善反洗錢相關法制，現已逐漸收到成效，不但前年7月成為唯一從表現欠佳的APG「過渡追蹤」名單中除名的國家，今年在APG第三輪相互評鑑報告中也獲評為表現最佳的「一般追蹤」等級，不過評鑑結果還需經APG年會各會員國採認才算通過。

據了解，台灣是APG創始會員國，2007年的APG首輪評鑑中原被列為「一般追蹤」，但在2011年第二輪評鑑落入「過渡追蹤」，此後不但得定期接受嚴格檢視，甚至要面臨評比不佳所帶來的海外投資阻力。

隨著政府近年陸續制定、修正資恐防制法、洗錢防制法、公司法等法規，並全力要求公、私部門配合強化反洗錢作為，前年7月我國終於從「過渡追蹤」名單除名，今年相互評鑑報告並初步把台灣評為「一般追蹤」，最終評鑑結果將於本月下旬登場的APG年會中送交各會員國採認。

另一方面，我國推展國際司法互助也有進展，昨與諾魯共和國簽署刑事司法互助條約，這是我國與他國的第6個刑事司法互助條約及協定。我方代表簽約的法務部長蔡清祥表示，台諾兩國都被海洋環繞，隔絕的地理位置極易成為遂行跨境犯罪的地點，因此更需要與世界各國聯防犯罪發生與擴大。

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