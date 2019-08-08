「全億財一號」疑遭撞碎 6船員凶多吉少

2019-08-08

〔記者江志雄、林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城籍漁船「全億財一號」，未如期返回烏石港無故失聯，台籍船長及5名印尼漁工共6人生死未卜。昨天傳出在釣魚台北方24浬海域，發現疑似「全億財一號」漁船殘骸及救生衣；林姓船東質疑漁船遭大型商船撞擊而支離破碎。

68.49噸級的全億財一號，2日下午從烏石港出海作業，前往東部外海捕捉大目鰱，船上有台籍68歲賴姓船長、5名印尼漁工，原訂4日返港，但漁船逾期未歸，也無法取得聯繫，加上利奇馬颱風來襲，船長親友擔心船員安危，前天下午去電蘇澳漁業電台請求協尋。

漁業電台被告知，「全」船可能在北緯24度32分、東經122度06分，即蘇澳東方12浬處作業；海巡署派基隆艦搜尋，前晚9點多，日本海上保安廳在北緯26度7分、東經123度49分，相當於釣魚台北方24浬海面，找到不明漁船殘骸和救生衣。「全」船船東辨認，救生衣標示「永再富」字樣，這是「全億財一號」2008年前的船名，依照種種跡象研判是「全」船殘骸，恐怕凶多吉少。

林姓船東說，日本海上保安廳所傳照片看來，漁船幾乎解體沈入海中，不排除遭大型商船撞擊，殘骸隨著海流漂到釣魚台北方海面，發現處應非事發第一現場，應針對相關疑點進一步釐清。

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