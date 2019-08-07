知名幼兒園藏違建泳池 女童溺水命危

2019-08-07

〔記者吳仁捷、周湘芸／新北報導〕新北市林口區私立福林幼兒園已經營30年、是當地在硬體等方面規模最大的知名幼兒園，未料昨天上午老師帶領孩童在水深約60公分的違建泳池裡上戲水課時，突然發現一名4歲女童浮在水面上一動也不動，園方雖立即抱上岸急救，到院前已無呼吸心跳，搶救後恢復生命徵象，但尚未脫險；家長難過地守在醫院，無法相信孩子為何會在師長眼前出事。

現場僅一師看顧18童 違規

據了解，這名4歲女童昨天上午9時40分與同學一起上戲水課，近11時，幼兒園老師發現女童漂在水面上疑似溺水，馬上拉起她實施CPR急救、同時通知119送往林口長庚醫院，雖搶救後出現一線生機，但無法自主呼吸，仍在加護病房與死神搏鬥。

新北市政府獲報，聯合稽查小組趕往現場勘查，對於出事的泳池、園內消防系統等，由教育、工務、消防、衛生等單位逐一清查是否合法、是否違建等，同時釐清事發原因。相關單位調查後，認定泳池是違建，將拆除，並發現發生事故當下，雖有2名老師，但其中一人帶孩童換衣服，現場僅一名老師看顧18名孩童，不符合一師最多顧15人的規定。

園長、負責人 否認有違建

園方直到出事後5個小時，才出面說明。涂姓園長說，非常不願意、不希望發生這事情，後續相關偵查持續進行，謝謝大家關心，孩子正在接受治療、情況穩定。雖然新北市政府認定泳池是違建，但涂姓園長說明時否認有違建，表示「完全沒有違建」。

張姓負責人說，發生這事很遺憾、抱歉、對家長、社會致上十二萬分歉意，沒有照顧好小朋友，現在要做的是讓小朋友受到最好的照顧。媒體追問當時泳池是否有救生員、老師是否太晚發現及泳池是否違建等問題，張男僅回答，幼兒園開設30年，沒有違建，匆匆躲回園內。

警方說，目前救人優先，之後會追究園方、老師等人有無違失與刑責。

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