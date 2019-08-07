「小綠人」鼓勵馬路奔跑？兒少團體盼修正

2019-08-07

〔記者吳柏軒／台北報導〕靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴分析，兒少交通事故其中一個大宗因素是「奔跑」，過去4年來奔跑中遭遇交通事故，因此死亡有17人、逾4000人受傷。她還認為，台灣馬路指示燈的「小綠人」（見圖，資料照）很奇怪，一開始慢走、時間快到就跑起來，似乎變相鼓勵兒少在馬路上奔跑，建議修正。

讓孩子正確穿越馬路 家長做榜樣

林月琴表示，在台灣往往因大人習慣不好，成長背景沒養成良好交通習慣，孩子也有樣學樣、不遵守交通規則。但如今交通環境不比30年前單純，必須讓孩子學會「穿越馬路」，從家庭教育提供正確道安觀念，才能有效降低事故。

此外，林月琴發現，近年政府推動綠色運輸，都會區有出租腳踏車如U-Bike等，間接提升兒少騎乘機率，但也導致兒少自行車傷亡比率增高，追究原因，仍是政府未做好配套，如沒有自行車道環境、未強制騎自行車戴安全帽等。她建議借鏡德國，8歲童騎自行車要在人行道，8歲以上才能騎在自行車道，並強制戴安全帽。

靖娟基金會並提醒，兒童較易衝動或只專注眼前事物，建議家長不要在馬路對面喊小孩，避免小孩忽略人車狀況直奔過馬路。家長牽小孩過馬路時應牽手腕部位，因為牽手掌較易掙脫；行走時，家長應走在孩子右側較安全。家長要教導孩子過馬路時，眼睛目光要「左看右看往後看」。

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