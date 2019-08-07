馬路果真如虎口！行人車禍死傷 老少佔比最高

2019-08-07

〔記者王冠仁、林家宇、蕭玗欣／綜合報導〕新竹縣竹東一名6歲男童，上月間放學時姑姑來接他，但男童突然從巷道跑過馬路，被車撞上重傷，送醫搶救10天不治；不到半天，苗栗一名老婦人外出晨運，在昏暗光線下過馬路時，被車撞死。

行人車禍 60歲以上佔7成

據統計，我國行人車禍事故，60歲以上佔了7成，且死亡率很高，孩童因身體柔軟，車禍造成死亡較少，但傷者也非常多；對老少來說，可說是過馬路易發生事故的兩大族群，馬路真的是他們的虎口。

去年兒童車禍 傷者956人

交通部最新統計，今年前5月車禍死亡數，65歲以上達472人，較去年同期增加40人，等於一天死亡逾3人，其中近3成是步行中車禍死亡，較去年同期增加1成8。今年前5月12歲以下幼兒死亡數9人，較去年同期成長5成，但受傷人數不少，據警政署統計去年兒童出車禍的傷者達956人。

長者注意 晨昏最易車禍

交通部道安委員會執行秘書謝銘鴻分析，高齡者車禍死亡數持續成長，主要是年長者身體脆弱，一旦摔傷就很難行動，致死率高。至於過馬路常出事，主要是年長者穿越路口時易違規，如不走斑馬線或無法一次穿越路口、或沒注意到來車發生悲劇。其次，年長者的交通工具多使用機車或單車，加上反應不如年輕人，故車禍死亡的年長者也有許多是兩輪族。

台北市警交通大隊指出，長者行動緩慢，較缺乏警覺意識，過馬路時易忽略轉彎車。此外，長者常在晨昏時出外運動，增加發生意外的可能。警政署分析，行人出車禍主要在清早4點至8點、下午6點至8點，這也是高齡者外出運動熱門時段，此時對駕駛來說因視線不佳，較易發生事故。

至於事故地點，長者在公園、醫院、自家周邊最多，且違規比例很高。警政署除呼籲行人遵守交通法規，同時針對不禮讓行人的駕駛，加強執法取締。警方強調，最重要的是行人與駕駛必須改變習慣，方能減少悲劇發生。

至於12歲以下兒童，因大都有大人陪同，過馬路死傷情況少於長者，但仍會因照料者一時疏忽，尤其許多兒童頑皮好動，加上尚未建立交通安全觀念，此外兒童身材較小，遇上駕駛死角易成受害人。

為提高穿越馬路的安全性，現今主要都會區都在研擬對長者通過較多的路口，延長行人穿越秒數及加強取締不禮讓行人的駕駛。此外，日本推動行人過馬路時的舉手動作，我國是否推行，正由交通部門研究中。

過馬路注意事項

我國行人車禍事故，60歲以上高達7成。圖為苗栗一名老婦上月外出晨運時，遭機車騎士撞擊死亡。（資料照，記者彭健禮翻攝）

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