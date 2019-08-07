釀4死2傷慘劇 燿華電子全無罪

2019-08-07

燿華電子︰已與受害家屬和解 不願多談

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕燿華電子宜蘭廠前年發生工安意外，釀成4死2傷慘劇；案發後，宜蘭地檢署依業務過失致死罪嫌，起訴工安室胡姓處長，依違反勞動檢查法起訴燿華公司及許姓總經理。宜蘭地方法院昨審結，全都獲判無罪；被害人家屬感嘆，台灣司法沒有希望，一開始就不抱期待。

2017年6月26日，燿華宜蘭廠因清理廢水槽作業，相關人員吸入過多硫化氫，造成4死2傷。檢方偵結後，認定燿華公司工安室胡姓處長，未做好必要的職業安全訓練，涉及業務過失致死，依法起訴；且認定燿華在意外停工後，仍放任廢水進入廠區，依違反勞動檢查法起訴燿華公司及許姓總經理。

宜蘭地院昨判決燿華公司、胡姓處長及許姓總經理全都無罪。合議庭法官認為，胡姓處長在2016、2017年間，均有就在職員工規劃並實施職業安全衛生管理計畫訓練；檢方起訴認為，胡未做必要安全衛生教育、訓練，難謂無疑。

另外，胡的辦公地點在燿華新北市土城區總公司，自無可能就燿華土城、宜蘭等各廠區個別狀況進行指揮執行，而應由各單位專責人員具體實施；課程完畢，胡透過測驗單確認員工是否了解課程內容，已善盡職責及注意義務。

至於意外發生，燿華公司與許姓總經理被控未依規定停工，違反勞動檢查法部分；法官認為，職安署的停工命令，僅限定宜蘭廠的廢水清理及場所，非明確記載宜蘭廠全廠區皆不得流入廢水，停工處分文義不夠明確。

家屬︰對判決不抱期待

針對判決，罹難簡姓工程師的母親表示，台灣司法根本沒有希望，整個案子她一開始就不抱期待，查案人員根本就不用心，交出來的東西怎麼會真實？燿華電子指出，尊重司法判決，已跟所有受害家屬和解，為避免觸動家屬傷心往事，公司不願再多談。

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