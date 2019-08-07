老機器常誤報 警嘆︰淪跑腿小弟

2019-08-07

〔記者張瑞楨／台中報導〕樹樺電子公司把「受信總機」設於各警分局勤務指揮中心，衍生民營公司賺錢，成本由警察與全民負擔的荒謬現象。有資深警官表示，1980年代初期雖尚未解嚴，但搶案頻傳，李師科案更造成社會動盪，警政署當時提出警民連線構想，樹樺公司設計的系統因不受電話滿線限制而受歡迎。不過，隨著時代演變，公私分際的觀念普及，基層警察遂有「你賺錢，我免費跑腿」的質疑。

這位曾任勤務指揮中心主任的警官回憶道，「保全業法」是1990年公告施行，在此之前，台灣保全剛萌芽，家數少且收費貴，社會又一再發生重大搶案，警政署遂鼓勵設置「警民連線」；當時有數家保全公司提出計畫，缺點是若遇到110滿線塞車，就等同無效，樹樺公司的系統卻不受滿線限制。

一位資深工程師則說，當年是想解決頻傳的銀行搶案，但樹樺公司承接銀行的生意之外，連銀樓、加油站、一般商店，甚至是民宅都接。以台中市為例，樹樺公司至少有260家客戶，每戶每年收費6000至1萬4000元，年營業額逾200萬元。

基層員警認為，此系統常誤報，警察當免費接線生，員警被派遣到現場，還得等候業主開門釐清狀況，經常三更半夜守候現場等業主，飽受「警察淪為免費跑腿小弟」的揶揄，希望能回歸「保全業法」，「把這套系統拆掉」。

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