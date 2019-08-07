警怨聲載道／警民連線系統一擺40年 業者獨賺全民買單

2019-08-07

〔記者張瑞楨、黃敦硯、陳炳宏／綜合報導〕有42年歷史的樹樺電子公司，是經營安全系統的民營公司，1980年研發「金融機構報警系統」，在各地警分局勤務指揮中心內設置一套「受信總機」，購買這家公司保全服務的銀行、民宅與店家，按下按鈕，「受信總機」就會發出警報。不過，這套系統已老舊，故障率高又常誤觸，基層員警奔波怨聲載道；更糟的是，還衍生「警察免費跑腿，讓樹樺賺大錢」，營利成本由全民納稅負擔的爭議。包括台中大甲警分局等各地分局，已不再忍受這種荒謬現象，限期要求樹樺公司拆除「受信總機」；樹樺電子對此表示，「營業機密，不方便回覆！」

樹樺電子︰不便回覆

樹樺設在警分局勤務指揮中心的「受信總機」是透過電話線路，連接銀行等客戶，若銀行遇劫，銀行人員按下警鈴，受信總機會發出警報聲，螢幕顯示報案的單位名稱、地點等資訊，再由勤務指揮中心派警力馳援。

這套系統雖曾升級，仍過於老舊，故障率高，隨著手機普及、銀行搶案發生率逐年下降，此系統使用率愈來愈低，許多分局低到1個月不到3次，且幾乎都是誤觸；更令人質疑的是，樹樺公司賺錢，卻把成本轉嫁給警察與納稅人。

保全業界質疑不公平

資深警官指出，一般保全公司向客戶收費安裝保全設備，受信主機設在保全公司內，發出警報後，保全公司派人查看，如有犯罪疑慮，再通報警方處置。樹樺公司把受信總機設在各警分局內，連電費、空間與部分電話線的使用費，都是警方負擔，曾有多家保全公司質疑不公平。

1980年代，這套系統普遍裝設於各警分局，連澎湖縣都有，已有愈來愈多警分局不歡迎，逐漸拆除。至於拆除後，客戶怎麼辦？警方表示，這是樹樺公司與客戶之間的事，警方無權過問，只能建議參考其他保全公司的做法，把受信總機設在保全公司內。

仍有13警機關用該系統

警政署則表示，此金融機構報警系統是在1985年推動裝設警民連線系統，最後選出樹樺電子等3家廠商，再由金融機構等用戶選購及自行商定安裝事宜。警政署特別於2011年10月5日發函各警察機關，不再推動警民連線，而現行仍有13個警察機關存在這套系統。

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