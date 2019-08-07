竹縣檢警偵辦毒品案 意外發現「垃圾山」

2019-08-07

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣政府警察局與環保局五日在檢察官的指揮偵辦下，在新埔鎮偏僻的黃梨園山區，查獲彭姓男子等六名嫌犯，無照從事「事業廢棄物」處理，違規面積逾一甲土地，現場並查獲毒品、槍枝、挖土機、貨車等相關證物，一併查扣帶回偵辦。

黃梨園山區 面積逾一甲數量不確定

警察局表示，近來新竹縣轄內常發現遭非法棄置不明廢棄物，嚴重影響自然生態，這次刑警大隊偵辦毒品案意外發現大批不明垃圾，有如「垃圾山」，遂啟動「檢警環聯盟機制」，專案人員會勘現場發現有建築廢棄物、廢磚塊、電線、木材、鐵網、垃圾與毒品等贓證物，為毒品人口出入處所。

六嫌販毒 無照收費處理事業廢棄物

在新竹地檢署檢察官許大偉指揮偵辦下，經循線偵查鎖定彭姓嫌犯，在新埔鎮黃梨園山區涉嫌販賣毒品，並從事無照「事業廢棄物」處理，以每台六至八噸貨車收費四至五千元不等，現場堆置各種混合廢棄物，面積超過一甲。

查獲毒品、槍枝、挖土機等 帶回偵辦

經查，廢棄物多來自新竹地區，疑去年初開始運作，廢棄物多露天焚燒或是就地掩埋，嚴重破壞生態環境。環保局表示，目前尚無法明確預估廢棄物數量，將於無證據保全必要後，依據廢棄物清理法要求行為人提處置計畫書。

警察局表示，有鑑於廢棄物傾倒案危害國土及環境甚鉅，警察局與地檢署、環保局建立聯繫窗口（檢警環聯盟），一旦發現濫倒案件，先請轄區派出所員警前往確認，再通報相關單位現場會勘並蒐集證據，特別是橫山、芎林、寶山等易遭偷倒地點，加強盤查可疑人車。

警察局統計，二○一八年查獲傾倒廢棄物案件總計廿五件五十七人，今年一月至七月共查獲移送十四件四十一人，遍及七個鄉鎮，時段以凌晨及上午最多，傾倒種類以廢木材、廢保麗龍、廢塑膠、廢土方等居多。

警方呼籲，民眾如發現可疑貨車裝載廢棄物進入偏僻山區，應立即撥打一一○報案，以防遭偷倒廢棄物污染環境。

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